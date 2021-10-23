Макгрегор приехал в свой паб в Дублине на новом «Бентли» стоимостью более $ 200 тыс.

33-летний бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор впервые был замечен в своём дублинском пабе The Black Forge Inn. На своей странице в «Твиттере» боец смешанных единоборств выложил фотографию нового автомобиля стоимостью более $ 200 тыс. на фоне паба.



«Бентли в Бентли», — подписал снимок спортсмен.

Фото доступно в официальном «твиттере» Конора Макгрегора.

В настоящее время Конор Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории, американец Дастин Порье. Он одержал победу ещё в первом раунде.