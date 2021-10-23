Анатолий Токов после победы над Давлатмуродовым пообещал стать чемпионом Bellator

Российский боец смешанных единоборств Анатолий Токов прокомментировал победу над соотечественником Шарафом Давлатмуродовым на турнире Bellator 269 в Москве. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Токова раздельным решением судей.



«Всем огромное спасибо за поддержку. Скажем так, я 2 года не дрался. Это моё возвращение. Этот бой был очень тяжёлый для меня. Я чуть-чуть подзабыл, что это такое. Но я буду с каждым боем добавлять и стану чемпионом этой организации. Спасибо.



Может, этот бой не показал, на что я способен. У меня не получилось даже наполовину раскрыться», — сказал Токов после завершения поединка.



Напомним, в главном поединке турнира встретятся россиянин Фёдор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.



Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.