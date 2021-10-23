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Анатолий Токов после победы над Давлатмуродовым пообещал стать чемпионом Bellator

Анатолий Токов после победы над Давлатмуродовым пообещал стать чемпионом Bellator
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Российский боец смешанных единоборств Анатолий Токов прокомментировал победу над соотечественником Шарафом Давлатмуродовым на турнире Bellator 269 в Москве. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Токова раздельным решением судей.

«Всем огромное спасибо за поддержку. Скажем так, я 2 года не дрался. Это моё возвращение. Этот бой был очень тяжёлый для меня. Я чуть-чуть подзабыл, что это такое. Но я буду с каждым боем добавлять и стану чемпионом этой организации. Спасибо.

Может, этот бой не показал, на что я способен. У меня не получилось даже наполовину раскрыться», — сказал Токов после завершения поединка.

Напомним, в главном поединке турнира встретятся россиянин Фёдор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.

Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.

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