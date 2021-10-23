Анатолий Токов после победы над Давлатмуродовым пообещал стать чемпионом Bellator

Российский боец смешанных единоборств Анатолий Токов прокомментировал победу над соотечественником Шарафом Давлатмуродовым на турнире Bellator 269 в Москве. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Токова раздельным решением судей.
«Всем огромное спасибо за поддержку. Скажем так, я 2 года не дрался. Это моё возвращение. Этот бой был очень тяжёлый для меня. Я чуть-чуть подзабыл, что это такое. Но я буду с каждым боем добавлять и стану чемпионом этой организации. Спасибо.
Может, этот бой не показал, на что я способен. У меня не получилось даже наполовину раскрыться», — сказал Токов после завершения поединка.
Напомним, в главном поединке турнира встретятся россиянин Фёдор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.
Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.
- 23 октября 2021
-
22:52
-
22:51
-
22:42
-
22:38
-
22:36
-
22:25
-
22:22
-
22:00
-
21:46
-
21:33
-
21:10
-
20:49
-
20:36
-
20:32
-
20:20
-
20:16
-
20:10
-
19:52
-
19:36
-
19:00
-
18:49
-
17:51
-
16:15
-
15:55
-
15:42
-
15:25
-
14:37
-
14:22
-
13:33
-
13:27
-
13:01
-
12:41
-
12:03
-
11:45
-
11:14