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Усман Нурмагомедов победил Патрика Пиетиллу удушающим приёмом на турнире Bellator 269

Усман Нурмагомедов победил Патрика Пиетиллу удушающим приёмом на турнире Bellator 269
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Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов одержал победу над финским бойцом Патриком Пиетиллой в поединке основного карда турнира Bellator 269. Бой прошёл при тотальном преимуществе Нурмагомедова и завершился уже в концовке первого раунда — Усман провёл успешный удушающий приём.

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Напомним, в главном поединке турнира встретятся россиянин Фёдор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.

Bellator 269

Основной кард:

Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон
Виталий Минаков — Саид Соума
Усман Нурмагомедов — Патрик Пиетилла — победа Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде
Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов — победа Токова раздельным решением судей.

Предварительный кард:

Кирилл Сидельников — Раб Труэсдейл — победа Сидельникова техническим нокаутом в первом раунде
Дарина Маздюк — Катаржина Садура — победа Садуры техническим нокаутом во втором раунде
Ирина Алексеева — Стефани Пейдж — победа Алекссеевой единогласным решением судей
Брайан Мур — Никита Михайлов — победа Михайлова единогласным решением судей
Грачик Бозинян — Алексей Шуркевич — победа Шуркевича нокаутом в первом раунде
Эйден Ли — Александр Осетров — победа ли приёмом в первом раунде.

Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.

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