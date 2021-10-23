Усман Нурмагомедов победил Патрика Пиетиллу удушающим приёмом на турнире Bellator 269

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов одержал победу над финским бойцом Патриком Пиетиллой в поединке основного карда турнира Bellator 269. Бой прошёл при тотальном преимуществе Нурмагомедова и завершился уже в концовке первого раунда — Усман провёл успешный удушающий приём.

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Напомним, в главном поединке турнира встретятся россиянин Фёдор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.



Bellator 269



Основной кард:



Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон

Виталий Минаков — Саид Соума

Усман Нурмагомедов — Патрик Пиетилла — победа Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде

Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов — победа Токова раздельным решением судей.



Предварительный кард:



Кирилл Сидельников — Раб Труэсдейл — победа Сидельникова техническим нокаутом в первом раунде

Дарина Маздюк — Катаржина Садура — победа Садуры техническим нокаутом во втором раунде

Ирина Алексеева — Стефани Пейдж — победа Алекссеевой единогласным решением судей

Брайан Мур — Никита Михайлов — победа Михайлова единогласным решением судей

Грачик Бозинян — Алексей Шуркевич — победа Шуркевича нокаутом в первом раунде

Эйден Ли — Александр Осетров — победа ли приёмом в первом раунде.



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