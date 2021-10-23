Дядя Нурмагомедова дал прогноз на бой Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, поделился ожиданиями от поединка Фёдора Емельяненко и американца Тимоти Джонсона. Соперники встретятся 23 октября на турнире Bellator 269. Спортивное шоу пройдёт в Москве.
«Емельяненко — это наш чемпион! Я жду от Федора только победы. Я считаю, что он должен победить, и я надеюсь на это. Мы должны побеждать в этом бое», — цитирует Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».
Фёдор не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.
Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 46 поединков. В них он одержал 39 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.
Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.
- 24 октября 2021
-
00:26
-
00:13
-
00:10
-
00:06
- 23 октября 2021
-
23:42
-
23:25
-
22:58
-
22:58
-
22:52
-
22:51
-
22:42
-
22:38
-
22:36
-
22:25
-
22:22
-
22:00
-
21:46
-
21:33
-
21:10
-
20:49
-
20:36
-
20:32
-
20:20
-
20:16
-
20:10
-
19:52
-
19:36
-
19:00
-
18:49
-
17:51
-
16:15
-
15:55
-
15:42
-
15:25
-
14:37