Дядя Нурмагомедова дал прогноз на бой Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, поделился ожиданиями от поединка Фёдора Емельяненко и американца Тимоти Джонсона. Соперники встретятся 23 октября на турнире Bellator 269. Спортивное шоу пройдёт в Москве.



«Емельяненко — это наш чемпион! Я жду от Федора только победы. Я считаю, что он должен победить, и я надеюсь на это. Мы должны побеждать в этом бое», — цитирует Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».



Фёдор не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.



Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 46 поединков. В них он одержал 39 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.



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