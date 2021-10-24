Хабиб Нурмагомедов — о бое Фёдора Емельяненко: это было очень быстро для 45 лет

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов подвёл итоги поединка Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона в рамках Bellator 269. Напомним, россиянин выиграл техническим нокаутом в первом раунде.
«Это было очень быстро для 45 лет. Я очень переживал, переживал от всей души», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.
Фёдор не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.
Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.
Смотри трансляцию Bellator 269 в записи, а также все другие поединки калифорнийского промоушена эксклюзивно в Okko.
Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.
- 24 октября 2021
-
00:26
-
00:13
-
00:10
-
00:06
- 23 октября 2021
-
23:42
-
23:25
-
22:58
-
22:58
-
22:52
-
22:51
-
22:42
-
22:38
-
22:36
-
22:25
-
22:22
-
22:00
-
21:46
-
21:33
-
21:10
-
20:49
-
20:36
-
20:32
-
20:20
-
20:16
-
20:10
-
19:52
-
19:36
-
19:00
-
18:49
-
17:51
-
16:15
-
15:55
-
15:42
-
15:25
-
14:37