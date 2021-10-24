Усман Нурмагомедов: оценка от Хабиба за бой? Тройка, наверное

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов прокомментировал победу над финским бойцом Патриком Пиетиллой на турнире Bellator 269 в Москве. Поединок завершился победой Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде.



«Хабиба слышал хорошо. Оценка от Хабиба за бой? Тройка, наверное. Было очень много ошибок, если даже со стороны казалось, что всё идеально. Слишком много ошибок было.



Будущие соперники? Нет таких соперников, за которыми я так хорошо слежу. Подерусь с любым, кого дадут из топ-15 или топ-10 дивизиона. Сказать конкретное имя… Я не слежу за этим.



Бой с Питером Куили? Подраться не было бы интересно, размазать — было бы.



Хабиб после боя выделил ошибки, которые я допустил. Была пара моментов, о которых он говорил во время боя, но я этого не сделал», — передаёт слова Дениса Дорофеева корреспондент «Чемпионата» Денис Дорофеев.



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