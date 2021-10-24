Малыхин: Фёдор — красавчик! Своим боем он дал мне огромную мотивацию

Боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин, выступающий в лиге ONE FC, подвёл итоги поединка Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона в рамках Bellator 269. Напомним, россиянин выиграл техническим нокаутом в первом раунде.



«Я за эти пару минут волновался, так как не волновался на всех своих боях вместе взятых, Федя — красавчик, он мне дал сейчас огромную мотивацию, в 45 лет можно выходить и драться на высшем уровне. Благодарен ему за эмоции, которые испытал. Это был Фёдор «Молния Маккуин», он лучший, молодец, прекрасный бой и победа», — цитирует Малыхина «Матч ТВ».



Фёдор не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.



Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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