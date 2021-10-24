Немков – о победе Емельяненко: он ещё выстрелит, рановато заканчивать

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков поделился впечталениями от поединка легендарного российского бойца Фёдора Емельяненко и американца Тимоти Джонсона. Бой завершился победой Фёдора нокаутом уже в первом раунде.



«Федя был быстрее соперника, здорово попал. Так и думали, что всё закончится в первом или втором раунде. Эта победа о многом говорит. Думаю, Емельяненко ещё выстрелит. Ещё подерётся, рановато заканчивать», — сказал Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Победа бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко на турнире Bellator 269 в Москве стала для него 40-й в профессиональной карьере. Фёдор не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.



Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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