Фёдор Емельяненко: счастлив, что Bellator проходит в Москве

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко заявил, что был очень рад выступить в России на турнире Bellator 269.



«Я счастлив, что Bellator сегодня проходит в Москве и что вы смогли окунуться в эту атмосферу. Но я и ребята уже давно не выступали в России. Поэтому мы очень рады выступать для вас. Для нас это очень большое событие», — сказал Фёдор Емельяненко после поединка с Тимоти Джонсоном.



Напомним, поединок с Джонсоном завершился победой Емельяненко уже в первом раунде.



Эта победа стала для Фёдора 40-й в профессиональной карьере. Фёдор не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.



Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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