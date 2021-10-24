Фёдор Емельяненко дал совет молодым бойцам после победы над Джонсоном

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко дал совет молодым бойцам после победы над Тимоти Джонсоном.



«Я бы пожелал молодым ребятам, чтобы их желания не расходились с работоспособностью и трудолюбием. Если вы хотите добиться результатов и хотите быть успешными в любом виде спорта, то нужно много работать. Это мой совет молодым бойцам», — сказал Фёдор Емельяненко после поединка с Джонсоном.



Напомним, поединок с Джонсоном завершился победой Емельяненко уже в первом раунде.



Эта победа стала для Фёдора 40-й в профессиональной карьере. Фёдор не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.



Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.



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