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Фёдор Емельяненко дал совет молодым бойцам после победы над Джонсоном

Фёдор Емельяненко дал совет молодым бойцам после победы над Джонсоном
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Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко дал совет молодым бойцам после победы над Тимоти Джонсоном.

«Я бы пожелал молодым ребятам, чтобы их желания не расходились с работоспособностью и трудолюбием. Если вы хотите добиться результатов и хотите быть успешными в любом виде спорта, то нужно много работать. Это мой совет молодым бойцам», — сказал Фёдор Емельяненко после поединка с Джонсоном.

Напомним, поединок с Джонсоном завершился победой Емельяненко уже в первом раунде.

Эта победа стала для Фёдора 40-й в профессиональной карьере. Фёдор не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.

Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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