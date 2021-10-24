Джош Томпсон — о победе Емельяненко: стоит отдать величайшему должное

Бывший боец Bellator Джош Томпсон отреагировал на победу российского бойца Фёдора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269.



«Последнее, что уйдёт у Фёдора Емельяненко, — это сила и, как выясняется, скорость. Стоит отдать величайшему должное», — написал Томпсон в своём «твиттере».



Напомним, поединок с Джонсоном завершился победой Емельяненко уже в первом раунде.



Эта победа стала для Фёдора 40-й в профессиональной карьере. Фёдор не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.



Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.



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