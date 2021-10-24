Емельяненко отреагировал на слова Хабиба по его бою с Джонсоном

Боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко отреагировал на слова Хабиба Нурмагомедова, который, резюмируя его бой с Тимоти Джонсоном, заявил: «Это было очень быстро для 45 лет».



«Пока, скажем так, все нагрузки я выдержал. И будем дальше готовиться потихонечку. Спасибо, конечно, Хабибу за такие слова. На сегодняшний день всё благополучно. Я думаю, что всё будет хорошо. Это большой стимул для молодёжи. Что мы пока ещё в строю», — сказал 45-летний Емельяненко на пресс-конференции после боя.



Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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