В Bellator объявили потенциальных соперников Александра Шлеменко

Президент Bellator Скотт Кокер ответил на вопрос о возможном возвращении Александра Шлеменко в организацию.
«В 2014 году, когда я пришёл в Bellator, Шлеменко был чемпионом организации. И единственная причина, по которой он не выступает сейчас в Bellator, это непродлённый договор. Он хотел выступать здесь, но мы не смогли с ним договориться. Но я скажу о том, что мы заинтересованы в его возвращении.
Мы стараемся найти для него бой, но пока не можем договориться с его менеджментом. У нас для него есть варианты. У нас в январе-феврале будет бой Мусаси с Мочидой. И мы постараемся организовать поединок Шлеменко с победителем этого противостояния», — заявил Кокер на пресс-конференции по итогам турнира Bellator 269.
Последний поединок Шлеменко провёл с Артуром Гусейновым. Бойцы встречались в Красной Поляне на турнире по смешанным единоборствам Eagle FC 42. Победу единогласным судейским решением одержал Александр.
Последний бой Шлеменко в организации Bellator состоялся в 2018 году, когда он единогласным решением судей проиграл соотечественнику Анатолию Токову.
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