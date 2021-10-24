Емельяненко крушил Джонсона и праздновал с флагом, Минаков вправлял себе пальцы. Фото боя

23 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена» состоялся турнир Bellator 269. Главным событием стал бой россиянина Фёдора Емельяненко с американцем Тимоти Джонсоном. Бой завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков потерпел поражение от Саида Совмы в поединке основного карда. В другом поединке представитель России Усман Нурмагомедов одержал победу над финским бойцом Патриком Пиетиллой. Кроме того, Анатолий Токов одержал победу над соотечественником Шарафом Давлатмуродовым

Также Кирилл Сидельников одержал победу над шотландским бойцом Рэбом Трусдэйлом. Поединок завершился победой Сидельникова нокаутом уже в первом раунде.

Лучшие кадры Bellator 269 — в эксклюзивном фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.