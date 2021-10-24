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Цзю: если бы Фёдор не думал о чемпионском бое, то не выходил бы на бой с Джонсоном

Цзю: если бы Фёдор не думал о чемпионском бое, то не выходил бы на бой с Джонсоном
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю подвёл итоги поединка Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона в рамках Bellator 269. Напомним, россиянин выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

«Я очень рад за Федора и уже лично поздравил его с победой. Сейчас у меня состояние полного удовлетворения. Сегодня Емельяненко дал понять, что все слишком рано списали его со счетов. Никакого другого результата и быть не могло.

Фёдор уже давно доказал, что он лучший в истории. Его не зря называют последним императором. Но завершать карьеру или нет — чисто его решение. На мой взгляд, если бы он не думал о чемпионском бое, не выходил бы на ринг сегодня», — цитирует Корешкова Sport24.

Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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