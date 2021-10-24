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Веттори победил Косту в главном бою турнира UFC

Веттори победил Косту в главном бою турнира UFC
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В ночь на воскресенье, 24 октября, в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX прошёл турнир UFC Вегас 41. Главным событием вечера стало противостояние между Паулой Костой и Марвином Веттори. Главный бой прошёл в полутяжёлом весе, а не в среднем, как планировалось изначально.

Бой продлился пять раундов и завершился победой Веттори единогласным решением судей. Веттори одержал 16-ю победу в смешанных единоборствах при 5 поражениях. Коста допустил второе поражение при 13 победах.

Ранее стало известно, что Коста не смог сделать требуемый лимит среднего дивизиона UFC. После того как бразилец понял, что не успеет сделать нужный вес, он попросил Веттори согласиться на бой в рамках более тяжёлой весовой категории. Оба бойца подходили к противостоянию после поражения действующему чемпиону Исраэлю Адесанье.

UFC 2021. UFC Fight Night 196, Лас-Вегас, США
Паулу Энрике Коста - Марвин Веттори (W)
24 октября 2021, воскресенье. 01:35 МСК
Марвин Веттори
Окончено
UD
Паулу Энрике Коста
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