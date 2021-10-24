Президент Bellator: мы бы хотели дать Минакову реванш, он выигрывал поединок

Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что российскому бойцу Виталию Минакову могут дать реванш после его поражения в бою с Саидом Совмы.
«Да, мы бы хотели дать ему реванш. По-моему бой был близким. Я бы даже сказал, что Минаков выигрывал поединок с небольшим преимуществом. Но у него был очень непростой оппонент. Саид очень здорово контратаковал лоу-киками и был близок к тому, чтобы перевернуть ход поединка в свою пользу», — передаёт слова Кокера корреспондент «Чемпионата» Денис Дорофеев.
Напомним, Минаков потерпел поражение от Саида Совмы в поединке основного карда турнира Bellator 269. Минаков полностью контролировал ход поединка, однако в третьем раунде Виталий получил серьёзную травму — перелом пальца. Судьи приняли решение, что Минаков не может продолжать поединок.
Виталий вправил палец, однако судьи на тот момент уже приняли решение об остановке боя.
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