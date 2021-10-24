Макгрегор жёстко пригрозил Фергюсону

33-летний бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор обратился к американцу Тони Фергюсону.
«Мы с тобой однажды поссоримся, приятель, и я закончу твою жизнь там. Деньги. Сила. Я уже выиграл все пояса и деньги в этой игре, Я просто хочу убить одну из ваших крыс там, теперь это единственное, что мне осталось сделать. И смотри, как я это сделаю», — приводит слова Макрегора BJ Penn со ссылкой на «Твиттер» ирландского бойца.
В настоящее время Конор Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории американец Дастин Порье. Он одержал победу ещё в первом раунде.
- 24 октября 2021
-
04:58
-
03:06
-
02:16
-
01:58
-
01:57
-
01:50
-
01:50
-
01:32
-
01:20
-
01:08
-
00:57
-
00:56
-
00:53
-
00:50
-
00:48
-
00:45
-
00:45
-
00:42
-
00:40
-
00:37
-
00:30
-
00:29
-
00:26
-
00:13
-
00:10
-
00:06
- 23 октября 2021
-
23:42
-
23:25
-
22:58
-
22:58
-
22:52
-
22:51
-
22:42
-
22:38
-
22:36