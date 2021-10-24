Макгрегор жёстко пригрозил Фергюсону

33-летний бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор обратился к американцу Тони Фергюсону.

«Мы с тобой однажды поссоримся, приятель, и я закончу твою жизнь там. Деньги. Сила. Я уже выиграл все пояса и деньги в этой игре, Я просто хочу убить одну из ваших крыс там, теперь это единственное, что мне осталось сделать. И смотри, как я это сделаю», — приводит слова Макрегора BJ Penn со ссылкой на «Твиттер» ирландского бойца.

В настоящее время Конор Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории американец Дастин Порье. Он одержал победу ещё в первом раунде.