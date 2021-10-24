Минеев обратился к Ф. Емельяненко после его победы в бою с Джонсоном

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев в «сториз» своего «инстаграма» отреагировал на победу соотечественника Фёдора Емельяненко, которую он одержал в поединке с американцем Тимоти Джонсоном. Их бой прошёл вчера, 23 октября, на турнире Bellator 269. Минеев обратился к Фёдору, поздравив его с успехом.
«Фёдор, поздравляю с заслуженной победой!» — написал Минеев.
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Напомним, Фёдор выиграл техническим нокаутом в первом раунде. На Bellator 269 Емельяненко появился в октагоне впервые с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Фёдору не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.
Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.
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