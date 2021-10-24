Дана Уайт сообщил подробности по контракту Тони Фергюсона с UFC

Президент UFC Дана Уайт рассказал о деталях по контракту 37-летнего американского бойца Тони Фергюсона с промоушеном.

«У Тони Фергюсона остался один бой по контракту. Мы работаем над поединком для него. Но да, у него по контракту остаётся один поединок», — сказал Уайт на пресс-конференции.



Напомним, на турнире UFC 262 в Хьюстоне (США) Фергюсон проиграл Бенеилу Дариушу. Это поражение стало третьим подряд для Тони.

Начало серии поражений было положено в бою с Джастином Гэтжи, тогда Фергюсон проиграл досрочно, пропустив множество тяжелейших ударов. Затем Тони потерпел поражение в поединке с Чарльзом Оливейрой.

Последняя победа Фергюсона датируется ещё июнем 2019 года, когда он нокаутировал Дональда Серроне.