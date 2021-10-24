Александр Емельяненко отказался комментировать победу брата Фёдора над Джонсоном

Российский боец ММА Александр Емельяненко не захотел комментировать победу своего брата, Фёдора, одержанную им в поединке с представителем США Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269.



«Пока без комментариев», — приводит слова Александра «Матч ТВ».



В поединке с Джонсоном Фёдор выиграл техническим нокаутом уже в первом раунде. На турнире Bellator, который впервые прошёл в России, Емельяненко появился в октагоне в первый раз с декабря 2019 года, когда нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка состоялась в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, а позже боец и сам заразился COVID-19.

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