Шлеменко объяснил, почему Джонсон проиграл Ф. Емельяненко

Известный боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал победу соотечественника Фёдора Емельяненко, одержанную им в поединке с американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269. По словам Шлеменко, Джонсон изначально выбрал неправильную тактику на бой.



«Великолепный бой. У Тимоти была изначально выбрана неверная тактика. Он бился против очень быстрого бойца. Джонсон — тяжёлый и крепкий, а Емельяненко — маленький и быстрый. В начале всегда преимущество у более быстрого, и к этому нужно было быть готовым. Однако, если бы бой зашёл дальше, Фёдору было бы сложнее. Дальше нужно уже самому решать — продолжать карьеру или нет», — приводит слова Шлеменко «РБК-Спорт».

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