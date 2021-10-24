«Тебе же хуже». Махачев ответил на предложение Хукера

Российский боец UFC Ислам Махачев ответил новозеландскому бойцу Дэну Хукеру, обратившемуся к нему ранее с предложением провести поединок в течение всех пяти раундов.



«Давай сделаем это в течение пяти раундов», — писал Хукер в своём «твиттере».



«Тебе же хуже», — ответил Ислам у себя в «твиттере».



Бой Махачева и Хукера состоится 30 октября на турнире UFC 267.

Изначально Ислам должен был провести бой с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Рафаэлем дос Аньосом на турнире UFC 267. Однако бразилец получил травму, из-за которой не сможет принять участия в турнире. В последнем поединке Махачев одолел представителя Бразилии Тиаго Мойзеса. Бой был остановлен после того, как россиянин успешно провёл болевой приём, заставив оппонента сдаться.