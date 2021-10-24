Костя Цзю встретился с Хабибом после победы Ф. Емельяненко на Bellator 269. Видео

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю разместил новое видео в своём «инстаграме». Цзю встретился с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Оба присутствовали на турнире Bellator 269, который проходил в Москве. В главном поединке спортивного шоу прославленный российский боец Фёдор Емельяненко одержал победу в бою с американцем Тимоти Джонсоном.
«Встреча после боя Фёдора с Хабибом», — подписал видео Цзю.
Видеозапись можно посмотреть на странице Константина Цзю в «Инстаграме».
Напомним, в поединке с Джонсоном Фёдор одержал победу нокаутом уже в первом раунде.
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