Джонсон — о поражении нокаутом в бою с Емельяненко: Фёдор бьёт сильно. Как грузовик

Американский боец Тимоти Джонсон прокомментировал поражение, которое он потерпел в бою с россиянином Фёдором Емельяненко на турнире Bellator 269.
«Я расстроен. Я вложил много сил в этом тренировочном лагере. Я разочарован самим собой. План на бой состоял в том, чтобы затянуть бой, держать Фёдора на дистанции и в нужный момент наносить удары. Но в итоге в одном из разменов я нехило пропустил. Посмотрим, что будет дальше.
Фёдор — очень опытный боец, но не такой медленный, как я. Я был очень близок к тому, чтобы хорошенько достать его правой рукой, но чего-то не хватило. Снимаю шляпу перед ним. Я расстроен, но не буду унывать, ведь такое случается в тяжёлом дивизионе. Я пошёл в размен и проиграл, а он попал прямо в яблочко.
Самый ли тяжёлый у Фёдора удар из всех моих соперников? Я бы сказал, что самый точный. До этого, кстати, тоже были размены, и я тоже несколько раз попал. Да, я бил неряшливо, но всё же нанёс несколько хороших ударов. Фёдор бьёт сильно. Сильно как грузовик. Впрочем, все знают, кто такой Фёдор и насколько сильно он бьёт. Он очень взрывной, но вдобавок к этому ещё и очень точный. Он ударил меня прямо в челюсть, а ведь именно сюда необходимо бить, чтобы отключить соперника. Он попал прямо туда, куда хотел», — сказал Джонсон в интервью ютуб-каналу «Ушатайка».
Смотри трансляцию Bellator 269 в записи, а также все другие поединки калифорнийского промоушена эксклюзивно в Okko.
Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт
- 24 октября 2021
-
12:17
-
12:02
-
11:32
-
11:11
-
10:31
-
10:21
-
10:02
-
09:43
-
09:20
-
09:00
-
07:37
-
04:58
-
03:06
-
02:16
-
01:58
-
01:57
-
01:50
-
01:50
-
01:32
-
01:20
-
01:08
-
00:57
-
00:56
-
00:53
-
00:50
-
00:48
-
00:45
-
00:45
-
00:42
-
00:40
-
00:37
-
00:30
-
00:29
-
00:26
-
00:13