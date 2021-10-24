Джонсон — о поражении нокаутом в бою с Емельяненко: Фёдор бьёт сильно. Как грузовик

Американский боец Тимоти Джонсон прокомментировал поражение, которое он потерпел в бою с россиянином Фёдором Емельяненко на турнире Bellator 269.

«Я расстроен. Я вложил много сил в этом тренировочном лагере. Я разочарован самим собой. План на бой состоял в том, чтобы затянуть бой, держать Фёдора на дистанции и в нужный момент наносить удары. Но в итоге в одном из разменов я нехило пропустил. Посмотрим, что будет дальше.

Фёдор — очень опытный боец, но не такой медленный, как я. Я был очень близок к тому, чтобы хорошенько достать его правой рукой, но чего-то не хватило. Снимаю шляпу перед ним. Я расстроен, но не буду унывать, ведь такое случается в тяжёлом дивизионе. Я пошёл в размен и проиграл, а он попал прямо в яблочко.

Самый ли тяжёлый у Фёдора удар из всех моих соперников? Я бы сказал, что самый точный. До этого, кстати, тоже были размены, и я тоже несколько раз попал. Да, я бил неряшливо, но всё же нанёс несколько хороших ударов. Фёдор бьёт сильно. Сильно как грузовик. Впрочем, все знают, кто такой Фёдор и насколько сильно он бьёт. Он очень взрывной, но вдобавок к этому ещё и очень точный. Он ударил меня прямо в челюсть, а ведь именно сюда необходимо бить, чтобы отключить соперника. Он попал прямо туда, куда хотел», — сказал Джонсон в интервью ютуб-каналу «Ушатайка».

Смотри трансляцию Bellator 269 в записи, а также все другие поединки калифорнийского промоушена эксклюзивно в Okko.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт