Александр Карелин отреагировал на досрочную победу Фёдора Емельяненко в бою с Джонсоном

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин прокомментировал победу знаменитого российского бойца Фёдора Емельяненко, одержанную им в поединке с американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269.
«Фёдор Емельяненко просто молодец, красавчик! Продолжать карьеру или нет – его дело. Всё зависит от того, как Фёдор себя чувствует и как он готов», — сказал Карелин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.
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