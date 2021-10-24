«Как в старые добрые времена». Исмаилов высказался о победе Ф. Емельяненко на Bellator 269
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился мыслями о победе прославленного российского бойца Фёдора Емельяненко, одержанной им в поединке с представителем США Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269. По мнению Исмаилова, Фёдор всё сделал «безэмоционально», порадовав при этом своих поклонников.
«Как в старые добрые времена, порадовал. Зашёл безэмоционально, победил безэмоционально, ушёл безэмоционально. Зато подарил кучу эмоций своим болельщикам. Фёдор — легендарный боец!» — написал Исмаилов на своей странице в «Инстаграме».
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