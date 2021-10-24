Финкельштейн оценил целесообразность продолжения Фёдором Емельяненко спортивной карьеры

Глава лиги M-1 Global, известный российский ММА-промоутер Вадим Финкельштейн поделился мыслями о целесообразности для известного российского бойца Фёдора Емельяненко продолжать спортивную карьеру. Вчера, 23 октября, Фёдор одержал победу на турнире Bellator 269.

«Выступать дальше или нет — дело Емельяненко. Он должен ориентироваться на своё самочувствие. Если у него есть силы и желание, почему бы и нет?» — сказал Финкельштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



На Bellator 269 Емельяненко победил американца Тимоти Джонсона нокаутом уже в первом раунде. Всего в смешанных единоборствах Фёдор провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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