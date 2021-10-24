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Александр Емельяненко: поздравляю брата с очередной красивой победой!

Александр Емельяненко: поздравляю брата с очередной красивой победой!
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Российский боец ММА Александр Емельяненко поздравил своего брата Фёдора с победой, которую он одержал в поединке с представителем США Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269.

«Поздравляю брата с очередной красивой победой!», — написал Александр в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

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В поединке с Джонсоном Фёдор выиграл нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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