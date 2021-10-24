Вартанян: если у Емельяненко будет ещё один бой, можно с Вердумом. У них есть история

Российский боец MMA Эдуард Вартанян прокомментировал победу соотечественника Фёдора Емельяненко, одержанную им в бою с представителем США Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269, а также оценил целесообразность продолжения карьеры Фёдором Емельяненко.

«Такой троечки я от Фёдора не ожидал, но победы ждал, конечно. Также не ожидал, что всё закончится так быстро, ставил на нокаут во втором или третьем раунде.



Что касается ещё одного боя — всё возможно. Важную роль будут играть несколько факторов: громкое событие и сумма гонорара. Но в реванш с Бейдером я не верю. Скорее всего, если у Фёдора и будет ещё бой, то с Вердумом или с Леснаром. С Броком уже понятно, что не получится, но с Фабрисиу вполне, почему бы нет? У них с Фёдором есть история противостояния», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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