Александр Емельяненко — о победе брата: пока Фёдор в форме, он будет всех нокаутировать

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал успех своего брата Фёдора на турнире Bellator 269. Фёдор нокаутировал американца Тимоти Джонсона в первом раунде.
«По ходу боя было видно, что Фёдор подошёл в очень хорошей форме. Очень высокая, хорошая скорость у него была, не было лишних килограммов, которые обременяли и отягощали бы его во время поединка. Бой начался хорошо, с разменов, но Фёдор даже не пытался перевести в партер. Он показал, что очень хорошо доминирует в стойке, и нокаутировал своего соперника в первом раунде.
Во-первых, перед Фёдором нельзя останавливаться во время боя. Во-вторых, нельзя идти с атакой. Он очень хорошо встречает и атакует. Пускай его соперники подбирают тактику и пытаются работать дальше. А, пока Фёдор в форме, он будет всех нокаутировать и побеждать», — приводит слова Александра «ВсеПроСпорт.ру».
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