Омари Ахмедов поздравил Саида Совму с победой над россиянином Виталием Минаковым

Известный боец смешанных единоборств Омари Ахмедов поздравил суринамца Саида Совму с победой над россиянином Виталием Минаковым. Ахмедов выложил фотографию с Совмой в своём «инстаграме», сопроводив её надписью «Поздравляю».

Фото: «Инстаграм» Омари Ахмедова

Минаков полностью контролировал ход поединка с Совмой, однако в третьем раунде Виталий получил серьёзную травму — перелом пальца. Судьи приняли решение, что Минаков не может продолжать поединок. Виталий вправил палец и выразил готовность продолжить бой, однако судьи на тот момент уже приняли решение об остановке. Таким образом, Минаков потерпел второе поражение в карьере.



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