Промоутер Эдди Хирн рассказал, когда и где должен состояться реванш Усик — Джошуа
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Известный промоутер Эдди Хирн поделился мнением о готовящемся реванше между Александром Усиком и Энтони Джошуа. В первом поединке украинский спортсмен одержал уверенную победу единогласным решением судей.
«Думаю, что бой состоится где-то в марте. Это будет грандиозный бой, и найдётся много мест, где захотят его принять, но я думаю, что поединок снова пройдёт в Великобритании.
Команда Усика хочет заработать много денег на реванше с Джошуа. Они верят в победу. Энтони тоже не интересует какой-либо другой бой, кроме реванша. Он читал комментарии многих людей по этому поводу. Джошуа не намерен ждать миллион лет. Он находится в отличной форме и хочет драться только с Усиком, других вариантов нет», — цитирует Хирна BoxingScene.
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