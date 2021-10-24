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Промоутер Эдди Хирн рассказал, когда и где должен состояться реванш Усик — Джошуа

Промоутер Эдди Хирн рассказал, когда и где должен состояться реванш Усик — Джошуа
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Известный промоутер Эдди Хирн поделился мнением о готовящемся реванше между Александром Усиком и Энтони Джошуа. В первом поединке украинский спортсмен одержал уверенную победу единогласным решением судей.

«Думаю, что бой состоится где-то в марте. Это будет грандиозный бой, и найдётся много мест, где захотят его принять, но я думаю, что поединок снова пройдёт в Великобритании.

Команда Усика хочет заработать много денег на реванше с Джошуа. Они верят в победу. Энтони тоже не интересует какой-либо другой бой, кроме реванша. Он читал комментарии многих людей по этому поводу. Джошуа не намерен ждать миллион лет. Он находится в отличной форме и хочет драться только с Усиком, других вариантов нет», — цитирует Хирна BoxingScene.

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