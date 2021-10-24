Хавьер Мендес: Хабиба переполняют чувства счастья и радости за Фёдора Емельяненко

Известный тренер Хавьер Мендес рассказал, что его подопечный Хабиб Нурмагомедов очень рад победе Фёдора Емельяненко. Напомним, в главном бою Bellator 269 Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде.



«Общался ли Хабиб с Фёдором после его победы над Джонсоном? Нет, не в курсе. Если и разговор состоялся, то более чем уверен, что Хабиба переполняют чувства счастья и радости за Фёдора, потому что мы все восхищаемся им. Любой настоящий боец восхищается Фёдором и уважает его. Как можно не уважать этого бойца? Он никогда ни о ком не отзывается плохо, действует тихо, выполняет работу, ведёт здоровый образ жизни. Он величайший боец», — приводит слова Мендеса «Спорт-экспресс».



Смотри трансляцию Bellator 269 в записи, а также все другие поединки калифорнийского промоушена эксклюзивно в Okko.