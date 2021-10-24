Внук Мохаммеда Али — о своей победе нокаутом: я просто использую наследие своего дедушки

Нико Али Уолш, внук легендарного боксёра Мохаммеда Али, прокомментировал свою победу нокаутом над Джеймсом Уэстли. Поединок продлился меньше трёх раундов.



«Я счастлив, что мой профессиональный дебют прошёл именно так. Конечно, есть вещи, над которыми мне ещё нужно поработать. Знаю, что болельщики обрадовались, когда он хорошо попал по мне, но я даже не почувствовал удара. Может, тут виноват адреналин. Снимаю шляпу перед своим соперником.



Нокаут? Мне повезло, что я просто использую наследие своего дедушки. Я думаю, что все, кто любил Мохаммеда Али, следят за мной. Мне нравится это наследие, которое я продолжаю», — цитирует Уолша BoxingScene.



Незадолго до конца второго раунда Али Уолш отправил оппонента в нокдаун, а на старте следующей трёхминутки поединок был остановлен. Внук Мохаммеда Али одержал вторую досрочную победу в двух поединках.