«Наконец-то бессмертен». Майку Тайсону установили трёхметровый памятник в Лас-Вегасе

Знаменитому боксёру Майку Тайсону установили трёхметровый памятник в Лас-Вегасе. Тайсон высоко оценил качество скульптуры и сфотографировался на её фоне.



«Наконец-то бессмертен», — прокомментировал Тайсон памятник.

Посмотреть фото можно в аккаунте DAZN в «Инстаграме».



В ноябре 2020 года Тайсон провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Роем Джонсом. Восьмираундовый бой завершился вничью. Всего на счету 54-летнего Майка 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений. Ещё один поединок признали несостоявшимся.



Ранее стало известно, что Тайсон может провести боксёрский бой с известным блогером Логаном Полом в феврале 2022 года.