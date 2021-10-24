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«Наконец-то бессмертен». Майку Тайсону установили трёхметровый памятник в Лас-Вегасе

«Наконец-то бессмертен». Майку Тайсону установили трёхметровый памятник в Лас-Вегасе
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Знаменитому боксёру Майку Тайсону установили трёхметровый памятник в Лас-Вегасе. Тайсон высоко оценил качество скульптуры и сфотографировался на её фоне.

«Наконец-то бессмертен», — прокомментировал Тайсон памятник.

Посмотреть фото можно в аккаунте DAZN в «Инстаграме».

В ноябре 2020 года Тайсон провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Роем Джонсом. Восьмираундовый бой завершился вничью. Всего на счету 54-летнего Майка 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений. Ещё один поединок признали несостоявшимся.

Ранее стало известно, что Тайсон может провести боксёрский бой с известным блогером Логаном Полом в феврале 2022 года.

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