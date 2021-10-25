«Это была хорошая работа». Хабиб – о победе Усмана Нурмагомедова на Bellator 269
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Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов высказался о победе 23-летнего двоюродного брата Усмана Нурмагомедова над финским бойцом Патриком Пиетиллой в поединке основного карда турнира Bellator 269.
«Это была хорошая работа», — гласит пост Хабиба в «Инстаграме».
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Напомним, что бой прошёл при тотальном преимуществе Нурмагомедова и завершился уже в концовке первого раунда — Усман провёл успешный удушающий приём.
Таким образом, Усман выиграл три из трёх поединок на промоушене Bellator. Ранее техническим нокаутом был повержен Мэнни Муро и единогласным решением Майк Хэмил. Всего в ММА на его счету 14 поединок, в которых одержано 14 побед, из которых восемь были досрочными.
Новость по темеУсман Нурмагомедов: оценка от Хабиба за бой? Тройка, наверное
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