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«Это была хорошая работа». Хабиб – о победе Усмана Нурмагомедова на Bellator 269

«Это была хорошая работа». Хабиб – о победе Усмана Нурмагомедова на Bellator 269
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Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов высказался о победе 23-летнего двоюродного брата Усмана Нурмагомедова над финским бойцом Патриком Пиетиллой в поединке основного карда турнира Bellator 269.

«Это была хорошая работа», — гласит пост Хабиба в «Инстаграме».

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Напомним, что бой прошёл при тотальном преимуществе Нурмагомедова и завершился уже в концовке первого раунда — Усман провёл успешный удушающий приём.

Таким образом, Усман выиграл три из трёх поединок на промоушене Bellator. Ранее техническим нокаутом был повержен Мэнни Муро и единогласным решением Майк Хэмил. Всего в ММА на его счету 14 поединок, в которых одержано 14 побед, из которых восемь были досрочными.

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