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«Я взял его за шею и толкнул». Хамзат Чимаев — о конфликте с Кевином Холландом

«Я взял его за шею и толкнул». Хамзат Чимаев — о конфликте с Кевином Холландом
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Известный боец UFC Хамзат Чимаев поделился воспоминаниями о конфликте с Кевином Холландом. Спортсмены устроили небольшую потасовку на UFC Vegas 6 в августе 2020 года.

«Холланд. Он написал про меня в «Инстаграме», высказав что-то про отсутствие у меня маски. Потом я подошёл к нему в отеле и спросил, что он имел в виду. Кевин начал говорить, что не помнит, в чём дело. Я взял его за шею и толкнул. Потом, когда меня уже начали держать, он стал что-то болтать. Типичная американская штука — начать говорить, но ничего не делать», — приводит слова Чимаева BJ Penn.

Хамзат не выходил в октагон с сентября 2020 года. Боец перенёс коронавирус с тяжёлыми последствиями, из-за чего даже объявил о завершении карьеры, но в итоге решил вернуться.

Всего в ММА Чимаев одержал девять побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC у него три победы подряд, все они были добыты досрочно.

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