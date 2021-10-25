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Джон Джонс рассказал, почему в тяжёлом весе его интересует только бой с Фрэнсисом Нганну

Джон Джонс рассказал, почему в тяжёлом весе его интересует только бой с Фрэнсисом Нганну
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс рассказал, почему хочет подраться именно с Фрэнсисом Нганну после своего перехода в тяжёлый вес. Джонс подчеркнул, что его интересует чемпионский пояс Нганну.

«Бой за титул — это то, о чём я мечтаю больше всего. Я хочу быть участником самых громких поединков, встреча с Нганну будет именно таким событием.

Если бы в тяжёлом весе была бы более громкая звезда, чем Нганну, я, безусловно, принял бы этот бой даже без титула. Но сейчас Фрэнсис — главная звезда этой весовой категории, и к тому же у него есть титул. Вот почему я хочу драться именно с ним», — цитирует Джонса MMA News.

Напомним, ранее Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, но с тех пор так и не провёл ни одного боя. Простой Джонса продолжается уже почти два года. По словам президента UFC Даны Уайта, следующий бой Джонса планируется не ранее 2022 года.

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