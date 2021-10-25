Тони Беллью объяснил, что нужно вспомнить Энтони Джошуа, чтобы победить Александра Усика
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Британский боксёр Тони Беллью поделился мнением о готовящемся реванше между Энтони Джошуа и Александром Усиком. Напомним, в первом поединке украинец уверенно победил британского оппонента единогласным решением судей.
«Мне кажется, у Джошуа есть определённые резервы перед реваншем. Энтони нужно снова разжечь в себе определённые вещи, вспомнить, что он делал раньше. Главным образом Джошуа нужно вернуть себе агрессию, которую он демонстрировал примерно до боя c Диллианом Уайтом. Энтони остаётся настоящим бойцом, но ему нужно снова разбудить это в себе», — приводит слова Беллью BoxingScene.
Ранее промоутер Эдди Хирн рассказал, где и когда должен будет состояться второй поединок между Джошуа и Усиком.
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