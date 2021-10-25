Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян показал свою великолепную физическую форму перед UFC 267

Пётр Ян показал свою великолепную физическую форму перед UFC 267
Комментарии

Известный российский боец ММА Пётр Ян показал свою великолепную физическую форму перед UFC 267. Напомним, 30 октября 2021 года наш соотечественник подерётся с Кори Сэндхагеном за временный чемпионский пояс.

«Что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь!», — написал Ян в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в официальном «инстаграме» Петра Яна.

Пётр лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, состоявшимся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На UFC 267 должен был состояться их реванш, но Стерлинг снялся из-за травмы. Его заменил Сэндхаген.

UFC 267. От Яна сбежал Стерлинг. Придётся делать больно Сэндхагену. LIVE! UFC 267. От Яна сбежал Стерлинг. Придётся делать больно Сэндхагену. LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021