Известный российский боец ММА Пётр Ян показал свою великолепную физическую форму перед UFC 267. Напомним, 30 октября 2021 года наш соотечественник подерётся с Кори Сэндхагеном за временный чемпионский пояс.



«Что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь!», — написал Ян в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в официальном «инстаграме» Петра Яна.

Пётр лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, состоявшимся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На UFC 267 должен был состояться их реванш, но Стерлинг снялся из-за травмы. Его заменил Сэндхаген.