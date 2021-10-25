Известный российский боец ММА Пётр Ян показал свою великолепную физическую форму перед UFC 267. Напомним, 30 октября 2021 года наш соотечественник подерётся с Кори Сэндхагеном за временный чемпионский пояс.
«Что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь!», — написал Ян в своём «инстаграме».
Посмотреть фото можно в официальном «инстаграме» Петра Яна.
Пётр лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, состоявшимся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На UFC 267 должен был состояться их реванш, но Стерлинг снялся из-за травмы. Его заменил Сэндхаген.
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