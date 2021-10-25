«Он мог уйти с рекордом 50-0». Кормье восхитился достижениями Хабиба, россиянин ответил

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье опубликовал в своём «инстаграме» пост, посвящённый последнему бою Хабиба Нурмагомедова. Год назад россиянин победил Джастина Гэтжи, после чего объявил о завершении карьеры.

«В этот день ровно год назад величайший боец ушел непобеждённым, будучи абсолютным чемпионом мира. Скучаю по ушедшим временам и не могу дождаться встречи в Абу-Даби. Хабиб мог уйти с рекордом 40-0, 50-0, но ушёл с 29-0. И никто не превзойдёт это достижение», — написал Кормье в своём «Инстаграме».

Хабиб немедленно отреагировал на тёплые слова в свой адрес, поблагодарив Кормье в комментариях: «Я очень рад, что мы с тобой познакомились. Ты всегда вдохновлял меня в тренажёрном зале и был одной из причин моей успешной карьеры».