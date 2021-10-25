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Волков прибыл в Абу-Даби на поединок с Тыбурой

Волков прибыл в Абу-Даби на поединок с Тыбурой
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Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории, прибыл в Абу-Даби, где проведёт бой с поляком Марчином Тыбурой. Поединок состоится в ночь с 30 на 31 октября.

«Друзья, всем привет. Мы командой бойцов из России приехали наконец-то в Абу-Даби на «Бойцовский остров». Сейчас заселяемся в отель, все заряжены, готовы к бою. По глазам виден боевой настрой. Осталась только бойцовская неделя, и мы здесь за победой», — сказал Александр Волков в видео, опубликованном в «инстаграме» UFC Russia.

35-летний Тыбура имеет в UFC пять побед подряд. Последний раз представитель Польши выходил в октагон 5 июня. Тогда он в первом раунде техническим нокаутом победил в бою с Уолтом Харрисом.

Александр Волков провёл в ММА 42 поединка, в которых одержал 39 побед и потерпел девять поражений. Последний бой он провёл в июне 2021 года, проиграв французу Сирилю Гану.

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