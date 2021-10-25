В UFC опубликовали промовидео к бою Ян Блахович — Гловер Тейшейра

В ночь на 30 октября мск в Абу-Даби состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 267. Главным поединком турнира станет титульный бой в полутяжёлом весе между Яном Блаховичем и Гловером Тейшейрой.



В преддверии противостояния пресс-служба промоушена опубликовала яркое промовидео к этой схватке.

Напомним, Блахович с момента завоевания титула провёл лишь одну защиту титула. В марте 2021 года он единогласным решением судей победил чемпиона лиги в среднем весе Исраэля Адесаньо, который пытался стать чемпионом сразу в двух дивизионах. Что касается Тейшейры, он в минувшей схватке досрочно победил экс-претендента на титул Тиаго Сантоса. То была пятая кряду победа для Гловера.



Напомним, в соглавном поединке турнира россиянин Пётр Ян встретится с Кори Сэндхагеном. На кону поединка будет стоять титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе.