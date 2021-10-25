Пётр Ян требует лишить Алджэмейна Стерлинга титула чемпиона UFC

Российский боец UFC Пётр Ян потребовал лишить Алджэмейна Стерлинга титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории. На турнире UFC 267 Ян проведёт бой за временный титул UFC с Кори Сэндхагеном. Изначально планировалось, тчо соперником Яна станет Алджэмейн Стерлинг, однако американец снялся с боя из-за травмы.



«Я уверен, что мы с Кори должны драться за вакантный титул, потому что вводить временный пояс нет никакой необходимости. Стерлинг сразу знал, что не будет драться в октябре, но с апреля он говорил, что будет, поэтому они не лишили его титула. Он подписал контракт на бой, но не собирался на него выходить», — цитирует Яна BJPenn.



Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.

