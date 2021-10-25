Пётр Ян: Стерлинг остановил жизнь во всём дивизионе

Российский боец UFC Пётр Ян поделился мнением об американском бойце, чемпионе организации в легчайшей весовой категории Алджэмейне Стерлинге. На турнире UFC 267 Ян проведёт бой за временный титул UFC с Кори Сэндхагеном. Изначально планировалось, что соперником Яна станет Стерлинг, однако американец снялся с боя из-за травмы.



«Конечно, хотелось вернуть свой пояс в реванше со Стерлингом, но все мы знаем, что он сбежал, как хитрый лис.



Ничего личного к Стерлингу. Человек мог сделать операцию раньше, или позже. Но он остановил жизнь во всём дивизионе. Он просто оттянул время. Когда у людей болит шея, они разве стоят в парах на спаррингах, без шлема. Что за глупости?», — сказал Пётр Ян в эфире программы MMA Hour.



Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.