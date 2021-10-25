Пётр Ян: буду ли я чувствовать чемпионом в случае победы над Кори Сэндхагеном? 1000%

Российский боец UFC Пётр Ян поделился мнением о ситуации вокруг титула чемпиона UFC в легчайшем весе.

Напомним, на турнире UFC 267 Ян проведёт бой за временный титул UFC с Кори Сэндхагеном. Изначально планировалось, что соперником Яна станет Алджэмейн Стерлинг, однако американец снялся с боя из-за травмы.



«Буду ли я чувствовать чемпионом в случае победы над Кори Сэндхагеном? 1000%. Считаю ли я себя чемпионом сейчас? Так как у меня нет пояса… Я первый номер дивизиона и докажу, что я лучший в дивизионе.», — сказал Пётр Ян в эфире программы MMA Hour.



Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.