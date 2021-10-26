Пётр Ян рассказал о своём отношении к Фёдору Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, поделился мнением о соотечественнике Фёдоре Емельяненко.
«Фёдор — легенда ММА. Он один из лучших тяжеловесов в мире. То, что он выступает в таком возрасте это и хорошо. Он делает это для своей команды, для спорта. Но опять-таки, это серьёзный возраст. У нас очень жестокий спорт. Сегодня ты можешь победить, а завтра проиграть. Я не равнялся на Фёдора, он не был у меня в приоритете в спорте. Я тогда занимался боксом и увлекался только боксом. Когда же я оказался в ММА, то здесь было уже другое поколение, другие ребята. В боксе я равнялся на Майка Тайсона, Роя Джонса, Костю Цзю, Геннадия Головкина, Мэнни Пакьяо», — сказал Пётр Ян в эфире программы MMA Hour.
Напомним, в минувшие выходные состоялся турнир Bellator 269 в Москве. В главном поединке турнира Емельяненко нокаутировал 36-летнего американца Тимоти Джонсона в первом раунде.
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