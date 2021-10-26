«Скептически отношусь к сопернику». Майк Тайсон подтвердил, что подерётся в феврале

Знаменитый боксёр Майк Тайсон подтвердил, что проведёт бой в феврале 2022 года. Напомним, ранее появилась информация, что зимой Тайсон должен подраться с блогером Логаном Полом.



«Я собираюсь провести бой в феврале. Довольно скептически отношусь к сопернику, но, с другой стороны, этот соперник весьма стимулирующий», — приводит слова Тайсона The Sun.



В ноябре 2020 года Тайсон провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Роем Джонсом. Восьмираундовый бой завершился вничью. На счету 54-летнего Майка 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений. Ещё один поединок признали несостоявшимся.



Логан Пол в последнем поединке встречался с экс-чемпионом мира в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером. Выставочный поединок завершился вничью.