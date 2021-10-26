Стало известно, сколько заработал Вадим Немков за победу над Джулиусом Энгликасом

Опубликованы гонорары участников Гран-при полутяжеловесов Bellator за полуфинальные поединки на Bellator 268. Как сообщает BJ Penn, данные основываются на цифрах специальной комиссии штата.
Россиянин Вадим Немков, победивший Джулиуса Энгликаса болевым приёмом в четвёртом раунде, заработал $ 250 тыс., из которых 75 тыс. — бонус за победу. Энгликас получил $ 150 тыс. Американец Кори Андерсон, нокаутировавший Райана Бейдера во втором полуфинале, заработал $ 200 тыс., его соперник — 150.
Теперь Андерсон и Немков должны будут встретиться в финале Гран-при полутяжеловесов, победитель получит $ 1 млн. Однако у россиянина могут возникнуть проблемы с въездом, если финал будет проводиться в США, поскольку американские власти не признают российскую вакцину от коронавируса.
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