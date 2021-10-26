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Стало известно, сколько заработал Вадим Немков за победу над Джулиусом Энгликасом

Стало известно, сколько заработал Вадим Немков за победу над Джулиусом Энгликасом
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Опубликованы гонорары участников Гран-при полутяжеловесов Bellator за полуфинальные поединки на Bellator 268. Как сообщает BJ Penn, данные основываются на цифрах специальной комиссии штата.

Россиянин Вадим Немков, победивший Джулиуса Энгликаса болевым приёмом в четвёртом раунде, заработал $ 250 тыс., из которых 75 тыс. — бонус за победу. Энгликас получил $ 150 тыс. Американец Кори Андерсон, нокаутировавший Райана Бейдера во втором полуфинале, заработал $ 200 тыс., его соперник — 150.

Теперь Андерсон и Немков должны будут встретиться в финале Гран-при полутяжеловесов, победитель получит $ 1 млн. Однако у россиянина могут возникнуть проблемы с въездом, если финал будет проводиться в США, поскольку американские власти не признают российскую вакцину от коронавируса.

Немков пропустил тяжёлый удар от литовца. Потом за 15 минут уничтожил соперника Немков пропустил тяжёлый удар от литовца. Потом за 15 минут уничтожил соперника
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